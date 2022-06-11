6月10日，北京市朝陽區人民法院依法開庭審理了被告人吳亦凡性侵、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。法院將依法擇期宣判。

根據中國《刑法》第236條規定，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。

該法條也提到，強姦婦女、姦淫幼女，有下列情形之一的處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，一、強姦婦女、姦淫幼女情節惡劣的；二、強姦婦女、姦淫幼女多人的；三、在公共場所當眾強姦婦女的；四、二人以上輪姦的；五、致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴重後果的。

另，根據中國《刑法》規定聚眾淫亂罪，是指聚集眾人進行集體淫亂活動的行為。聚眾，是指三人以上聚集在一起從事淫亂活動。對首要分子或者多次參加的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引誘未成年人蔘加聚眾淫亂活動的，依照前款的規定從重處罰。