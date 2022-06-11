台北市長選戰腳步近，國民黨派立委蔣萬安收復失土，資深媒體人朱凱翔卻直指他選舉策略錯誤，呼籲對方不要再送餐給醫護，怎樣送也不會比「熊貓」快，還稱這樣無法對付民進黨。對此，蔣萬安說，送餐行動是希望給醫護加油打氣，讓這群人不用有後顧之憂好好照顧民眾，這與政治無關更不是要對付誰，外界不要誤解他的好意。

蔣萬安上午出席「111年北原盃全國原住民族槌球邀請賽」開幕典禮，他表示，去年疫情警戒三級時，他就發起送餐挺醫護的活動，希望給醫護人員最大支持今年疫情再起，2周前他再次跑遍北市13間醫療院所，將愛心餐點送到醫護手上，除了加油打氣之外，也給他們加油打氣，也體恤醫護在疫情間穿厚重防護衣執行工作。

蔣說，他希望能藉由送餐行動，讓醫護能無後顧之憂，不用擔心需要採購餐點、奔波等狀況，讓對方能好好照顧民眾、守護民眾健康，「這個跟政治沒有關係，也不是為了要對付誰，希望外界不需要曲解這樣的好意。」

朱凱翔也提到，國民黨在台北市是「雙重在野黨」，必須在選舉時拋出實質議題攻防，蔣強調，這段期間他一直強力監督政府防疫，也站在人民角度提出很多建議，例如以篩代隔、兒童就醫專門門診、快篩陽即確診及遺體24小時內火化等，希望政府很多政策能夠修正，為民眾福祉盡一份力。

今日除了蔣萬安到內湖參與活動，有意參選台北市長的副市長黃珊珊也會出席民眾黨元見面會，不過她目前尚非民眾黨籍，僅保留親民黨籍，外界質疑她想通吃不同選票。蔣表示，不管黃未來會代表任何一個政黨參選，他所堅信的價值理念，就是不會背棄一直栽培自己的政黨，不管這個政黨聲勢高或低，處境有多艱難。

至於黃珊珊子弟兵批評蔣萬安在內湖都不找基層里長合作，蔣說，過去他就常常到內湖，之後也會更常來，自己也很喜歡內湖，在地方走時也有許多民眾給予市政相關意見，他今天來參加原住民槌球運動，碰巧明年全國原住民運動會就要在台北舉辦，若能當上市長定會全力舉辦，讓大家像回到家一樣，讓大家看到台北活力多元、共榮友善的形象。

由於過去台北市議員王世堅日前透露，感情上他100％支持黃珊珊，理智上則是要挺自家參選人，但就是沒提到蔣萬安。蔣指出，他和王都在同個選區，本來就有很多的接觸、互動，如果未來有機會在議會備詢台好好跟對方討論市政，由於王有「扶龍王」之稱，媒體詢問會不會希望對方多罵自己一點，蔣則笑說「他好像一直以來都對我有很多指教。」