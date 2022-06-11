女星李蒨蓉2004年嫁給身家20億的邁群集團執行長李德立，並在婚後陸續生下2子，成了豪門貴婦的她，2015年鬧出「阿帕契事件」，引發軒然大波，導致形象崩毀、演藝事業全面停擺，直到2020年出書後，她才慢慢回到眾人視線中，如今李蒨蓉經常透過社群分享生活，近期許多藝人、名人傳確診消息，人人自危，李蒨蓉昨天(6/10)驚曝已連咳3個禮拜，但她一直逃避不看醫生，之後終於就診，竟被診斷出罹患了兩病症，讓她大嘆：「別像我歹病久拖」。

過去一直將新冠肺炎疫情控制得不錯的台灣，也難擋omicron病毒強大感染力，確診數居高不下，演藝圈也掀起確診潮，女星李蒨蓉昨天在臉書po文，透露自己已咳嗽長達3個禮拜，但除此之外沒有其他症狀，她仍擔心染疫，所幸期間做了兩次快篩，結果都是陰性。

李蒨蓉坦言，狂咳都快咳出腹肌，咳個不停著實困擾，她不太敢出門，就算有出去，也對周遭的人感到很不好意思，「特別是坐計程車的時候，我都盡量憋著」，可是也不知道為何，她就是很不想看醫生，覺得可能是逃避心態，覺得這種敏感時期去醫院很麻煩，但因為實在咳太久，因此最後還是去看診了。

李蒨蓉久咳終於去看醫生，幸好沒有確診，醫生還笑說確診者都比她好得快，但診斷結果卻讓她笑不出來，原來李蒨蓉確實生病了，患上鼻竇炎引發氣管炎，才會久咳不止，被規定咳嗽痊癒之前，不能喝啤酒也不能吃炸雞，「美食當前意志力薄弱的我，突然覺得人生好難」，也表示如今季節正在轉換，很多人會有些過敏、小感冒的症狀，呼籲這樣的人不要驚慌，先做好保護自己也保護他人的措施，不舒服就去看醫生，「別像我歹病久拖，祝福大家身體健康！」。