洪佳碩自105年開始在警察局每季舉辦的協尋達人競賽中獲獎連連，111年第一季再度獲獎。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局立人派出所警員洪佳碩從警近20年來尋獲350名失蹤人口，是台中市警界名聲響亮的「尋人高手」，年年在警察局協尋達人競賽中獲獎，45歲的他表示，每每協助家人重聚，從他們滿滿的感謝中，也激勵自己持續耕耘「尋人福田」。

洪佳碩回憶，自己尋人從小嬰兒到失智長者都有，曾有父母離異，女兒長大後想找失聯的父親，也有因分產失和的弟弟30多年後想找失聯的哥哥，每次看到失散的家人再次團聚，雙方表達的感謝與感激，更激勵他繼續利用輪班工作休假期時間盡可能協尋；問他要花多久才能找到人，他說，從1小時到一直無法找到，也坦言自己從警以來完成350例協尋任務，但仍有200至300人窮洪荒之力也還未找到人。

洪佳碩自105年開始在警察局每季舉辦的協尋達人競賽中獲獎連連，今(111)年第一季再度獲獎，儘管已是警政署認證的協尋達人，他謙虛地說，拜科技所賜，警政署建置的各種e化系統，大幅提升了協尋失蹤人口的效率，再加上「有心、用心、真心」及「留意、注意」，這三心二意，就是他能成為「協尋達人」的不二法門。

他提醒報案尋人的家屬，能提供的資料愈詳細、線索就愈多，愈有利於找到人，搭配警政署科技偵察系統，透過身份資料、交通資訊比對，可以讓線索更清晰，他也多次從交通騎乘資訊找到突破口，進而找到失連多時的人。

台中市警察局第二分局長陳家銘表示，協尋工作雖然不像偵辦刑案受人矚目，獎勵優渥，但絕對是最直接而具體的為民服務表現，洪佳碩對於失蹤人口案件的用心和付出，足以成為同仁標竿學習的楷模表率，也期許更多同仁對於失蹤人口案件，都能秉持同理心，積極協尋。