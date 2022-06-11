迎戰Omicron疫情大海嘯，新北市今年1月23日起陸續啟動籌設七家集中檢疫中心，提供1368間房、2177床的收治量能，數量全國最多，新北市長侯友宜11日前往板橋集中檢疫中心視察慰問，感謝醫護及檢疫中心工作同仁的辛勞，他也說，集中檢疫中心是疫情緩降過程當中，最後一處堡壘，我們一定要堅持到最後一刻。

侯友宜表示，今年春節檢疫期間大量國人返台過節，面臨境外移入確診者快速攀升，本土個案也持續增加，考量Omicron變異株的傳染力強、潛伏期短，新北立即快速盤點轄內防疫旅館量能，預先整備籌設「集中檢疫中心」，做為收治不符合居家照護條件之無症狀、輕症確診者，避免醫院量能承載過大壓力。

侯友宜說，1月23日先徵用啟動「泰山集中檢疫中心」，接續三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋集中檢疫中心陸續啟用。

侯友宜說，今天前來的板橋集中檢疫中心5月3日啟用至6月9日共收治453人，其中從亞東醫院住院下轉達131人，解隔離康復396人，目前仍在館內為57人，縮短病人住院時間，讓醫院病床得以靈活運用，感謝飯店業願意大力支持協助設立，負責醫療照護的「亞東醫院」的醫療團隊承擔新北市2家三重及板橋集中檢疫所，感謝所有醫護、後勤及安全組人員在疫情期間的全力以赴，在疫情最危急時刻有效保全醫療量能，是新北市在防疫上強大的後盾。

侯友宜說，新北市疫情雖在緩降，但還有很多確診者，還是要全力以赴守住疫情，特別利用假日到第一線來謝謝我們集中檢疫中心關心醫護同仁，也希望能夠發現問題，盡心盡力來跟他們一起把事情做好。