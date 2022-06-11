「小燕子」趙薇去年8月突然遭封殺，演出過的作品也被除名，全面消失有如人間蒸發，傳聞主因和馬雲親近有關。在她神隱9個月後，今(11日)凌晨她突然快閃在IG發限時動態，寫下：「至於離開是什麼？根本沒有離開，你的一切不值一提，而我一無所有」，並曬出父親黑白照暗示爸爸過世，之後她又刪文改貼佛祖的照片，表達心中悲痛。

趙薇過去以《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品紅遍全亞洲，之後她又演而優則導，事業蒸蒸日上，但去年突然傳出她被消失，遭當局全面封殺，還傳出她第一時間收到消息便立刻逃到自己位於法國的酒莊，但她之後就發文表示人跟父母在北京，絕無潛逃。

趙薇曬出爸爸黑白照哀悼。（圖／翻攝自vicki_zhaowei IG）

不久趙薇又留言祝賀女導演李孟橋生日快樂，並點讚好友林心如的IG貼文，去年底香港媒體報導，捕獲趙薇和一名穿白衣、戴眼鏡的男子現身香港荃灣青山公路的加油站，趙薇沒戴口罩，明顯便可認出是她本人，而她當下披頭散髮的模樣，也跟過去現身時充滿星味的樣貌差很大，更令人好奇她近況。

趙薇過去分享過跟爸爸合影。（圖／翻攝自vicki_zhaowei IG）

趙薇今突襲發文，曬出爸爸的黑白照片說：「生生不息！阿彌陀佛，爸爸永遠在我心裏，如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙！這些人類可想像的描述都無比蒼白！如野草，生生不息，在我有限的認知裏。不會離開我，就像我也不會離開你。至於離開是什麼？根本沒有離開，你的一切不值一提，而我一無所有。」之後又曬出佛祖相片，消息傳回微博，粉絲不捨說：「我們也好愛妳，眾生皆苦，你不是孤單一人。」、「姐姐節哀，保重身體」、「薇姐節哀，我們永遠都在！」。

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