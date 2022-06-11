逐漸跟球隊鬧翻的太陽主力中鋒艾頓，看來繼續留在鳳凰城打球機率越來越低！根據《看台報告》記者傑克費許11日爆料，拓荒者明星後衛利拉德表達強烈想跟艾頓一起打球的意願，目前看來艾頓以先簽後換方式加盟拓荒者的機會較高。

艾頓本季因為不爽太陽不肯給他頂薪續約，在例行賽期間就在刻意鬧情緒，也跟太陽總教練蒙提威廉斯互看不順眼，來到季後賽這種狀況更加明顯，尤其是到西區準決賽G7，蒙提威廉斯只讓艾頓打了17分鐘，下半場幾乎完全被雪藏了。

不過因為艾頓今年夏天將成受限制自由球員，也就代表如果其他球隊跟他開價，太陽仍有優先匹配合約留人的權利，所以最好的離開方式，還是先跟拓荒者達成頂薪報價，然後讓太陽先簽後換，把這個太陽內部的「毒瘤」送到拓荒者打球。

目前不僅拓荒者可能招募艾頓，活塞也有高度興趣找來艾頓跟去年狀元康寧漢聯手，更重要的是，活塞擁有葛蘭特這個具備高度價值的交易籌碼，接下來活塞將會衡量自己優渥的薪資空間與球員狀態，然後開始考慮該用什麼方式追逐艾頓。