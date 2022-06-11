富邦悍將「台灣大哥大悍將中學」主題日將在6月18、19日新莊棒球場登場，悍將球員將穿上「悍將中學格紋主題球衣」應戰，19日賽前邀請東京奧運拳擊女子銅牌的黃筱雯開球，賽後校園演唱會邀請到「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。

去年在東京奧運女子51公斤級拿下銅牌的黃筱雯，為台灣奪下拳擊史上第一面銅牌，今年更在全大運女子拳擊項目中完成個人7連霸紀錄，黃筱雯的成長故事與拚搏精神更是激勵人心，從拳擊場走進棒球場，黃筱雯來到新莊球場獻出開球初體驗。

而一年一度的校草選拔更是悍將中學重頭戲，今年邁入第5屆的校草選拔，有充滿音樂天份、愛唱歌的「音樂班」陳仕朋；籃球、田徑隊雙棲「體育班」代表范國宸；外表看似小孩、球速卻過於常人的「資優班」曾峻岳；留學歸國日文難不倒他的「語文班」郭俊麟；以及古靈精怪點子多的「科學班」陳真。

19日賽後則有「療癒系女聲」郭靜將、「情歌王子」韋禮安獻唱，以首首金曲共度初夏的夜晚，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。