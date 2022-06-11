超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)搶攻618網購商機，其中7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」祭出專櫃保養、國際精品優惠折扣、搭配全站不限消費金額天天免運、OPENPOINT點數折抵現金等優惠；「全家」APP「全+1商城」於「618購物節」推出全館包含3C等逾6000款商品任消費者選購，並規劃「618年中慶專館」，以「歐日美型家電」、「銅板價冷凍美食」兩大類別吸客。

疫情帶動宅經濟成長，7-ELEVEN近年因應消費趨勢，快速拓展數位服務，其中電商平台「i預購」積極導入創新結構，更對應疫情下民眾宅食需求，販售冷凍麵包、生鮮水果等擴大商品結構，同時透過門市「i划算」群組推廣，滿足民眾就近安心購買居家補給需求，帶動美妝保養、生活用品以及食品相關類別大幅成長。

統一超表示，7-ELEVEN i預購業績已較去年同期呈倍數成長，看準網購商機正夯，7-ELEVEN超強優惠 i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣，購買指定商品單筆消費滿額最高還享18% OPENPOINT點數回饋，搭配全站不限消費金額天天免運、OPENPOINT點數折抵現金等優惠，挑戰全網最低價!

「全家」自110年底推出「全+1商城」，結合服務與購物兩大核心，為1500萬會員打造專屬電商平台。今年「全家」APP「全+1商城」首度加入「618購物節」戰局，推出「618年中慶專館」，以美型家電與冷凍美食兩大夯品迎戰！

全家表示，「全家」APP「全+1商城」參戰「618購物節」，全館包含3C、美妝保養、機能保健、FMC商品與Picard法國美食等逾6000款商品任消費者選購，更規劃「618年中慶專館」，以「歐日美型家電」、「銅板價冷凍美食」兩大類別吸客，內容包含氣炸鍋、電烤箱、王品嚴選美食等；除購物優惠外，6月15日至7月12日亦推出網購包裹早鳥取件雙重好康，全力搶攻618商機。