新北2歲童「恩恩」染疫病逝引發外界關注，其中1922轉案關鍵143分鐘真相待釐清。指揮中心指揮官陳時中稱，1922是委託民間經營，不具公權力，引發各界爭論。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨(10日)實際走上街頭詢問民眾對此發言的看法，結果有年輕人感到相當傻眼，「不然政府叫我們聯絡1922幹嘛」。

《盧秀芳中天辣晚報》昨進行街頭民調，詢問民眾對於陳時中「說1922「不具公權力 為委外經營」您覺得呢？指揮中心，結果有9人選「早說呀！我還以為是政府單位，那1922要幹嘛」、2人選「甩鍋囉！外包出事就可以不用負責」、4人選「外包喔...難怪1922難打要命，電話都沒人接」。

其中，有不少年輕人說「第一次知道這件事情，蠻震驚的」、「很驚訝、很傻眼」、「我們一直以為打給1922就是打給政府，政府要幫我處理事情呀，不然政府叫我們聯絡1922幹嘛」、「1922不就國家的，怎麼沒有公權力」、「應該說其實就是接線生，就是話務人員」。