網友發文指新竹市副市長沈慧虹年薪與存款、還款能力不相符，沈慧虹今說明，自己奉公守法，無不法獲利，係因母親遺產贈與及保險公司出錯，無財產申報不實，對惡質、抹黑文化將提告。

外傳新竹市長林智堅屬意沈慧虹接棒參選，沈的一舉一動備受關注，網友在臉書發文指沈年薪150萬元，卻能存款加還債350萬元，暗諷沈為「還債高手」。

對此，沈今在市府舉行記者會澄清，並秀出2018、2019年資料，強調無不法獲利，她表示2019年財產增加，係因年初母親過世後處分財產，她兩個弟弟認為，母親留下現金與存款，因有共同照顧，禮讓給她媽媽過世後的一些存款分配。

沈慧虹談到家人，流下眼淚並低頭拭淚，她表示，家人在處理完必要支出後，也將相關財產平均分配，她很謝謝弟弟體諒，緩解她背負的經濟壓力，非常照顧她。

她強調，為人子女，連自己母親過世，都要被迫出來做澄清，她很難過且遺憾，更覺得對不起媽媽及家人。

至於保單部分，沈指出，2017年起她使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報，當時保險公司將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳，2019保險公司發現錯誤主動更正，所以前後年度債務減少，無申報不實。

提到鉅額債務，沈慧虹說，這是平常避而不談的生活難題，也是與前夫間很大的鴻溝，因前夫債務問題，造成兩人溝通、感情受阻，因夫妻財產共有，兩人財產資料都會顯示在申報上，才呈現債務情況。

沈慧虹說，離婚後兩人共有的房屋，也已贈與先生，因兩人法律關係已結束，這是個人感情事務，盼對陳先生與他的家人，不要造成困擾。

沈慧虹強調，為遏止惡質文化將提告，她也提醒所有關心她或誹謗、汙衊她的人，她一向奉公守法且嚴守紀律，任何汙衊誹謗，會採取法律行動，捍衛自身名譽，也呼籲造謠、抹黑的惡質行為，應立即停止。