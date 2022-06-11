民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）11日拜訪前立委鄭寶清（左）。（陳夢茹攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶11日拜訪前立委鄭寶清，2人過去結緣於協助機場第一線勞工爭取權益，且同為客家人，今針對居住環境優化、居住正義及青年就業等議題討論。賴香伶直呼，希望執政黨以民主機制產生桃園市長候選人，也向鄭寶清喊話，盼未來有機會成為可敬對手。

賴香伶表示，自己與鄭寶清早在20年前就因為替勞工爭取權益結下緣份，希望執政黨以民主機制產生桃園市長候選人，如果是鄭寶清出線，相信會是良性競爭，會讓桃園市民看見優質選風，如果沒有透過民主機制，讓鄭寶清等優秀人才出線，實在太可惜，今天與鄭寶清互相砥礪，盼未來有機會成為可敬的對手。

賴香伶說，桃園是勞工大縣，有些朋友住在桃園但在雙北工作，因此今天與鄭寶清針對居住環境優化、居住正義還有青年就業等議題做討論，會規畫出好政策讓選民選擇，民眾可以透過政策來選市長，帶動台灣政治文化的改變。

鄭寶清則表示，賴香伶與他同屬客家人非常認真，賴香伶從勞工運動起就在桃園深耕，後來決定投入桃園市長選戰後勤跑基層，2人不是在公園就在市場遇到。若派一個空降來不了解地方、不走地方的人會引起大反彈，地方自治需要了解地方、了解市民需求的人才能做好市長。

鄭寶清提及，桃園是發展潛力很大的城市，當然希望市民的所得疼大幅增加，為此會利用產官學的力量讓所有產業升級，建構出國際城市，桃園是國門之都，但所有來賓都只到門口，要怎麼讓他們進來、讓桃園經濟大發展、讓下一代看到希望，這是我的期待。