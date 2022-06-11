由貿商社區發展協會理事長高甯松將軍與擔任貿商里長的太太蕭明霞，共同打造的新北市五股區眷村文史館，陳列上千件從國共內戰時期到現在的眷村文物，包括軍裝、功勳章、軍眷證、舊式電視、縫紉機等等，致力於蒐羅珍貴的眷村文物與推廣眷村文化。

高甯松是在金門服役時和太太蕭明霞相識，最終締結良緣，後於1992年在台北服役時，舉家搬到五股的貿商社區，原先是向原眷戶租房，之後房東將眷舍頂讓，這一住就是30年。

高甯松表示，從軍40年，從陸軍到憲兵體系擔任過多項職務，看著自己保存下來的軍裝、獎章就能回憶起過去豐富軍人生活；在貿商社區中也有許多榮民及家眷，於是和太太一起向眷村長輩們蒐羅各種珍貴的文物，並成立眷村文史館，這裡也成為居民懷念彼此和過往眷村時光的場所。

此外，高甯松也受太太影響，在退伍後投入社區服務，某次為老兵長者打菜時被說：「你是將軍，不該是你替我們打菜！」，高甯松則回答道：「過去在軍中，是我享受服務，但現在退伍了，就換我來服務大家!」，讓社區許多長者相當感動。

五股貿商協會的「眷村文史館」週一至週日上午9：00至下午5：00 開放參觀，採預約制，可向貿商社區發展協會預約，除志工導覽外，還有提供物件的長者講解，聆聽故事時更加身歷其境。