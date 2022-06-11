高雄市長陳其邁11日到大社區視察道路品質作業，他坐進道路雷達掃描車體驗道路狀況。（林瑞益攝）

大陸將於6月13日起禁台灣石斑魚輸入，高雄市長陳其邁11日說，目前為止沒有接獲相關業者的違規情形，希望中國在相關農產品的管制與處理，應該遵守國際規範。對於民眾反映快篩試劑有問題，陳其邁表示，民眾可到衛生所等單位更換試劑。

陳其邁上午冒雨到大社區中山路視察道路改善作業。對於石斑魚問題，陳其邁說，以去年為例，輸往中國與香港的產值約16億左右，屏東與高雄約占一半，約在8億產值左右，有4億石斑魚產值在高雄。

高市府昨天接獲農委會通知，在這段時間清查幾家養殖場，沒有發現任何漁獲或底土、水質有違規的情形。陳其邁說，希望中國在做相關農產品的管制與處理，應該遵守國際規範。最近石斑魚的價格不錯，市府會輔導養殖漁民對國際市場或國內市場作分散銷售，減低損失，後續事宜將配合農委會動作。

至於民眾反映快篩試劑有問題，陳其邁表示，高市府與台中市政府5月中旬有採購這一批有問題的快篩試劑，台中市政府昨已聯繫高市府，反映此試劑的浮線問題，也對其他批號做抽驗，沒有發現問題。

對於這批快篩試劑，高市府已經在抽驗，希望把這批次的產品回收，民眾如果發現有問題，也可以到衛生所更換試劑。

視察中山路道路品質方面，陳其邁表示，大社是工業區，來往重型車多，希望高高屏道路品質一致，尤其許多議員、立委關心，此道路連結國1與國10。感謝議員們支持路平預算，今年道路品質改善經費增加5.5億元，希望能多一點預算，做好路平。