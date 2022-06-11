台南市歸仁區圓環槍擊命案，造成1死1傷，綽號「瘋狗彬」的張姓主嫌到案後否認教唆犯行，檢方認他與江江姓、游姓手下共3人涉重罪且有串證之虞提起聲押，台南地院11日裁定3人皆羈押禁見。

台南地院表示，雖張嫌到案否認犯行，但犯罪事實經多位證人證述明確，並有奇美醫院診斷證明書、錄影畫面翻拍照片、警方扣押物與通訊軟體對話譯文與現場蒐證照片等證據，認為張嫌姓被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有衝鋒槍罪、未經許可持有子彈罪與殺人罪嫌疑重大。

張嫌案發後即駕車逃逸至台中躲藏，有逃亡事實，全案仍有其餘證人未到，台南地院認他有勾串共犯、證人之虞，成為裁定羈押原因。

台南地院認為，張嫌所為犯嚴重危害社會治安，無法以具保、責付或限制住居等侵害較小的手段確保追訴、審判順利進行，有羈押的必要，並禁止接見、通信。

另江姓及游姓被告部分，台南地院表示，2人已知張嫌與洪某發生口角，仍願意隨同前往案發現場，槍枝為管制物品，持槍罪甚重，如非有共同犯罪的犯意，豈會前往現場開槍射擊，空言否認犯罪，不足採信，案發後旋即駕車逃逸，有逃亡事實，並有鑽證之虞，裁定羈押禁見。