今天在大聯盟場上洋基以2：1力退小熊，雙方拚戰到延長賽第13局才分出勝負，洋基靠著崔維諾(Jose Trevino)的再見一壘安打帶走最後勝利，目前戰績來到42勝16敗，依舊高掛聯盟龍頭，無論上演打擊或投手大戰都能奮力奪勝，而這場先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)也貢獻好投，主投6局僅失1分，牢牢鞏固了前半段戰局。

Jose Trevino pinch hits and walks it off in the 13th inning! pic.twitter.com/tnoLDPByhY — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 11, 2022

洋基王牌先發寇爾(Gerrit Cole)昨天慘遭無情炮擊，但他們仍用兇猛火力逆襲比賽獲勝，不過此戰他們可不想再如此提心吊膽，4局托瑞斯(Gleyber Torres)率先開轟，今天擔任二壘手的他繳出5打數1安打成績。不過小熊在5局立刻還以顏色，海沃德(Jason Heyward)回敬陽春炮追成1：1平手，沒想到比數就這樣一直維持到延長賽第13局。

洋基先發塞弗瑞諾下場後派出牛棚大軍，卡斯卓(Miguel Castro)打頭陣，接著是金恩(Michael King)、荷莫斯(Clay Holmes)、施密特(Clarke Schmidt)、派羅塔(Wandy Peralta)以及最後的梅拉納奇歐(Ron Marinaccio)，其中荷莫斯9局登板仍未失分，自責分率降到可怕的0.31，新人梅拉納奇歐則拿下大聯盟生涯首勝，這也要感謝崔維諾13局下敲出再見安打，順利終結比賽。