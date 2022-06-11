北京市委社會工委市民政局二級巡視員張青之在10日新聞發布會上說明，北京正式啟動第四屆北京市見義勇為宣傳月活動，並指出制止他人的家暴行為等情形，符合相關確認條件時，可以認定為「見義勇為」。

根據新華網引述張青之說，能夠確認為見義勇為行為的主要有4種情形。第一是與同正在進行的侵犯國家、集體財産或者他人人身、財產安全的違法犯罪行為作鬥爭的；第二是與正在進行的危害國家安全、妨害公共安全或者擾亂公共秩序的違法犯罪行為作鬥爭；在搶險救災中，不顧個人安危，搶救國家、集體財產或者他人生命財產。

此外還包含為保護國家、集體利益或者他人生命財產安全免受正在遭受的侵害，不顧個人安危，挺身救助的行為。張青之表示，根據相關法規例如制止他人的家暴行為等情形，符合確認條件的，可以認定為「見義勇為」。

但他也強調，見義勇為必須是保護人民生命財產安全，必須是具有危險性，而且具有「為他性」。