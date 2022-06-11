隨著進入6月也來到了梅雨季節，又是家家戶戶、尤其北部家庭最希望乾爽過夏天的時候，因著最近大雨連連，帶動了電商平台上的除溼機銷售，近一個月銷量最高更比去年暴增2.5倍之多，同步連帶無線除溼機、簡易型烘衣機、烘鞋機的銷量也有所提升，正好下周六（18日）剛好是電商618年中慶大檔，各電商業者也推出了多項優惠活動，趁著優惠大檔下手除溼、烘乾類家電，做好乾爽過為梅雨季的準備。

蝦皮購物的LG Wi-Fi變頻除溼機4公升水桶版 MD171QPK3，原價1萬9490元，618當天使用限定商城85折券後享優惠價1萬6567元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的HITACHI 日立12公升負離子除溼機 RD-240HS RD-240HG，原價1萬3450元，618當天使用限定商城85折券後享優惠價1萬1433元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的伊萊克斯極適家居系列300清淨除溼機 EDH10TRBW1，原價1萬2900元，618當天使用限定商城85折券後享優惠價1萬115元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就觀察到，近一個月站上除溼機買氣提升超過20%，當中以除溼、空氣清淨、乾衣烘鞋等多功能合一的機種最為熱銷，同時也建議消費者選購時，除了根據功能與空間坪數等條件進行篩選以外，蝦皮購物也推薦消費者選擇具有自動溼度偵測、滿水位即斷電等安全設計或Ｗi-Fi聯網功能的機種；在「618全民年中慶」期間，蝦皮購物也祭出商城85折起優惠券，18日前天天簽到、當天下單消費滿618元再抽百萬現金更划算。

PChome 24h購物的JJPRO家佳寶新一級能效10L智慧除溼機 JPD01-10L Wi-Fi，原價1萬2800元，15日到20日期間特價5190元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的SAMPO聲寶無線除溼器 2入組，原價1380元，17日到20日期間特價1299元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的SHARP自動除菌離子除溼機 DW-L12ST-W，原價1萬2900元，15日到20日期間特價9999元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物就分享到，近一個月除溼機銷量對比去年暴增近2.5倍，就連雨傘、防潮箱、曬衣架、電子防潮等相關關鍵字也登上熱搜排行榜，而今年梅雨鋒面時間又比往年更長，消費者採購除溼機時會特別注重乾衣功能，解決戶外曬衣服越曬越溼的困擾，而且擁有10公升以上的大公升數除溼機，或擁有連續排水功能的機種更受消費者青睞；PChome 24h購物也推出多項優惠與回饋，包括夏普除溼機指定品下殺78折、JJpro除溼機全館51折起、富及第除溼機全館指定品最高送7-11禮券600元等。

Yahoo奇摩購物中心的TOSHIBA一級節能高效除溼機 14L，特價9999元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的YAMADA 山田多功能攜帶型抑菌烘衣架，特價2990元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物上近期的消費者，對於大功率的變頻節能除溼機需求也明顯攀升，在選購上也偏好節能認證機種，除了長期使用節省電費外，也可享有政府的節能退稅補助，而且因租屋族的小宅需求，帶動了小坪數、附加空氣清淨功能的TOSHIBA高效除溼機也出現高達18倍的銷量成長，而除了空間需要除溼以外，烘鞋機也成熱銷品達90%成長；Yahoo奇摩購物也在13日到15日期間推出滿3000送300、16日到18日滿6000送618、刷聯名卡最高回饋18%等優惠。

momo購物網的禾聯新一級能效6公升除溼機 HDH-12YL010，原價5990元，618當日再享momo獨家限定價3990元。（momo購物網提供）

momo購物網的惠而浦一級能效 16公升 節能除溼機 WDEE30AW，原價8490元，現享活動價7990元，618當日再享7618元限定價。（momo購物網提供）

momo購物網上自5月至今，站上除溼機銷售也較去年同期成長近150%之多，除了擁有節能標章的商品熱銷以外，同時擁有定時、適溼兩項便利功能的商品更是深受消費者歡迎；618年中大促期間，momo購物網強打多款限時限量除溼機人氣優惠商品，像今年單月最高銷量約800台的惠而浦一級能效16公升節能除溼機等，618當天均享限定下殺優惠。

樂天市場上family2日本生活精品館的IRIS OHYAMA衣物乾燥機 IK-C500，原價3499元，特價3079元。（樂天市場提供）

樂天市場上樂活旗艦店的芳香型烘鞋機，原價567元，特價499元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物的NICONICO美型摺疊烘衣機，原價4280元，特價2980元。（遠傳friDay購物提供）

樂天市場上近一周的除溼機、烘衣機、烘鞋機等家電需求量也大增，搜尋量較去年同期成長約40%，整體銷售量亦比去年成長35%，帶動站上整體業績提升30%，618年中慶期間也推出天天領券最高省千元，搭配全站活動72小時限定樂天會員日，指定店家消費累滿3000元即享10%回饋，刷樂天信用卡累滿5000加碼享10%回饋。遠傳friDay購物也推薦小資族，如果預算有限，或家中空間不足，懸掛使用的摺疊烘衣機，現也享特價3000元有找，連折疊式多功能恆溫烘鞋機也500元不到即可入手。