111年玉山盃全國青棒錦標賽進入最後兩天賽程，4強賽起也移師天母棒球場進行，首場四強賽新北市靠著2局8分大局奠定勝基，在5局以12比0提前「扣倒」台南市，搶下首張冠軍賽門票。

去年與桃園市並列冠軍的新北市，首戰先以12比0、5局扣倒台東縣，接下來在「雙北大戰」中以6比0擊敗台北市，原本要跟嘉義縣爭奪A組勝部冠軍，但對手因疫情退賽，率先挺進4強。

因對手退賽加上北部連日下雨，新北市上一場出賽已是6天前，因此賽前總教練周宗志還特別提醒野手在攻、守兩端節奏要特別注意，「因這幾天都下雨，只能在室內打，原本以為5天沒比賽打者的狀況會沒這麼好，沒想到第2局就有大局。」

新北市先發投手蕭齊家局讓對手三上三下，但進入第2局投球卻出現亂流，單局出現2保送，最後只先發1.1局就退場，好在接手的邱緯綸踩住煞車，讓對手擊出雙殺打化解危機。

打線部分，新北市團隊雖僅敲出8支安打，但加上對手保送，首局攻下3分、第2局攻下8分，捕手宋嘉翔2打數都敲安、個人貢獻5打點。

周宗志表示，宋嘉翔一直維持著下學期高打擊率表現，早早確定投入中職選秀的他這一年來做了很多努力，近半年收到不錯成效，「他原本就是很有力量的打者，來到高三打擊穩定性更好，就算面對球速快的投手還是能很穩定。」