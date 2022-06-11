弱勢民眾捨不得買快篩劑，雲林縣北港朝天宮免費發送。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮媽祖廟11日針對北港鎮內弱勢民眾，免費發送1600餘份快篩劑，每份2劑，一大早就湧現排隊人潮，民眾表示快篩劑每劑至少要150元，1家若有4人，是一筆不小的開銷，很多家庭捨不得買，朝天宮發送快篩劑，讓他們可以省下一筆錢，並藉由快篩保護自己與家人。

北港朝天宮端午節關懷弱勢家庭發送物資，發現有許多弱勢民眾因經濟困難，捨不得買快篩劑，只能自求多福，廟方因此採購數千份快篩劑，11至12日在廟後方行政大樓發送給北港鎮內低收、中低收入戶，以及里長認定的邊緣戶，每戶2劑。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，廟方發放的快篩劑經過國家認證，許多弱勢家庭因無力購買快篩劑，沒有辦法即早得知自己是否確診，廟方秉持媽祖慈悲濟世精神，免費提供快篩劑幫助大家保護自己與他人，若民眾與各里還有額外須求，也可向廟方進一步申請。

廟方說，此次購買最新型的鼻腔式快篩劑，只要伸入鼻腔2、3公分就可完成檢測，能減少小朋友對戳鼻的恐懼。快篩劑數量足夠，日後弱勢家庭若還有須要，也可視情況繼續補發。另外也發送可重覆清洗使用的口罩，提醒民眾持續戴口罩防疫。

領取快篩劑的蔡姓民眾說，家裡有5個人，以每劑150元計算，全家1次快篩就要花掉750元，等於1天的伙食費，負擔很大，因此只會在出現不適症狀時才會快篩，有了朝天宮的幫忙，便可盡早發現是否染疫。