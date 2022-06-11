支持者向羅智強安慰道會一直支持你。（陳夢茹攝）

前台北市議員羅智強的祈福之旅11日來到八德區，由議員朱珍瑤陪同，有支持者高喊「我挺強！」，另有阿姨握手安慰「會一直支持你」。談及文傳會副主委林家興臉書一文有影射斂財之事，羅智強回應，呼籲大家應把心力放在正能量的地方。

羅智強說，今天一路走過來看到八德風貌的多樣性，舊社區、重劃區等新舊建築交錯，也看到不少交通設計的問題，尤其是八德有很多年輕人移入，家長推著嬰兒車會發現八德有很多地方沒辦法走、相當危險，這是未來城市改善可以去注意跟重視的地方。

羅智強表示，祈福之旅過程中也有跟在地民眾交流疫情，他發現民眾非常兩難，一方面是疾病的威脅，另一方面是生活的困境，2者壓迫下民眾的生活很辛苦，這也是為什麼今天用祈福的心情來走路的緣故，他會繼續走透透。

媒體問及文傳會副主委林家興在臉書提到有人斂財，有影射的情形，對此羅智強回應，「我已經退選，成全張善政院長」，呼籲大家把心力正在正能量的地方，努力談桃園願景、爭取桃園市民的認同，大家一起加油、一起正能量。

市議員朱珍瑤則說，先前已有跟羅智強一起搭統聯客運713、715、717，體會北北桃通勤的困苦，北北桃一日生活圈凸顯出桃園交通規畫狀況連連、齊頭式教育資源不足，甚至介壽路整條都是診所，就因為當地沒有醫院，所以開設各式各樣的診所，這部分已爭取2年內要開始動工，希望蓋捷運外，其他配套措施也都要跟上。