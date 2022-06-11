王宥謙以高分入取第一志願音樂班。（翻攝自臉書）

王宥謙鋼琴底子深厚，曾在劇中露一手驚豔全場。（翻攝自臉書）

在三立台8《一家團圓》飾演余秉諺兒子「全全」的12歲童星王宥謙（大頭兒）日前才在劇中親自展現精湛琴藝，驚豔觀眾，10日他在臉書分享以高分考上第一志願「師大附中音樂班（國中部）」，余秉諺立刻跳出來獻上祝福：「恭喜鵝子！」

王宥謙在《一家團圓》中鬼靈精怪的演出十分討喜，他是「多產」童星，還曾參與台視《美麗人生》、公視《村裡來了個暴走女外科》、民視《多情城市》等多部戲劇演出。在課業與拍戲2頭都得兼顧下，即使已學琴多年有著深厚鋼琴底子，為了準備考試，只要一有空檔還是苦練5、6個小時，非常認真，辛苦也總算有了豐碩的成果，還附上令人讚嘆不已的高分成績單，以及開心在師大附中門口拍照的照片，感覺得出滿滿的喜悅。

王宥謙的媽媽說除了自己辛苦陪練帶上課外，重要的是大頭認真地為自己堅持的目標而努力，「大頭很幸福，有自己有興趣堅持的目標，有支持他的粉絲們，將帶著這些幸運，往接下來更辛苦的新旅程前進。」