本土疫情升溫，相關物資面臨吃緊。無黨籍立委高金素梅上月18日在臉書發出「緊急號令」，直言：「原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩。」截至昨日（10），高金辦公室已募得快篩試劑70008劑、N95口罩65384片。高金為此特別90度鞠躬，感謝各界善心，超過5500位網友更湧入按讚表示支持。

高金素梅昨日在臉書發表《深深感謝》一文，內文指出，她發起的捐助媒合平台成立4星期，他們累計共收到：70008劑、N95口罩65384片，這些物資都陸續配送原鄉部落。由於疫情高峰看起來還有一段長時間，捐助媒合平台會持續運作。

高金素梅強調，她要感謝社會各界的善心捐助，這證明了「人間有情，社會有愛」；她也要感謝各地原鄉發放物資的志工，他們無私的傳遞社會愛心，都讓她深深感謝。高金也特別點名，向本月3日至10日第4梯次捐助者致謝，包括英業達公司、小亮哥朋友、釋慧固師父、林先生及其他8位善心人士捐助快篩試劑29034劑；英業達公司、烏雲先生、釋慧固師父及1位善心人士捐助N95口罩17100片。

此文獲得超過5500個讚、破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高金比小英有用」、「政府無能我們自己來！」「高金委員的高度情操令人感動，感恩有妳」、「感謝高金委員及捐贈單位、個人無私的愛心，讓原鄉民眾都能做到防疫保障」、「謝謝高委員！親自到部落！都有收到了」、「如果疫情指揮官是高金委員的話！如果行政院長是高金委員的話！如果總統是高金委員的話！那台灣人民就有福了呀」。