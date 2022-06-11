1名正妹網友在《爆料公社二社》發文，日前下雨時，她在路邊救了正在過馬路的大烏龜，經過彩券行時，突然進去買了2張彩券，沒想到隔天兌獎她竟中2萬元，讓她不禁感性寫下：「做好事會有好報，感謝烏龜沒讓她槓龜」。

原PO雨天救烏龜，買100元的彩券中2萬元，網友們直呼：「烏龜報恩」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，在某個下雨的晚上，她遇到一隻很大隻的烏龜在過馬路，擔心烏龜被其他機車騎士撞飛，便將車停下，把烏龜抱進草叢裡，9日時原PO剛好到樹林辦事，路過彩券行，突想起以前曾聽聞「異地買彩券會中獎」的傳說，便心血來潮買了2張彩券。

沒想到昨（10日）拿去彩券行對獎，原PO聽到機器出現恭喜中獎，原以為只是中50或100塊，在老闆恭喜她中2萬元後，她瞬間嚇傻，還頻頻確認螢幕的數字，一度以為是彩券行機器壞了，她表示：「做好事會有好報得，感謝烏龜沒讓她槓龜」。

文章曝光後，網友們紛紛大讚原PO的善良：「我那天看的我們社區有螃蟹耶！那救螃蟹不曉得會不會中獎」、「真是人美心更美，恭喜恭喜」、「烏龜報恩」、「我也救過小老鼠，連蝸牛都救，有次大雨超多蝸牛救到很崩潰，不過還是沒有什麼偏財運」、「好人有好報」、「好人平安一生，駕駛也是」、「有那隻烏龜的聯絡方式嗎，我也要想救一下」。