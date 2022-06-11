新北市首起違反跟騷法案 汐止警拘提犯嫌送辦

新北市汐止區1名年約30歲女子，自去年底持續遭43歲蔡姓男子在臉書、IG等社交軟體及電子郵件傳遞訊息騷擾，內容幻想2人交往中，又夾雜恐嚇言詞及不雅照，女子不堪其擾，本月8日向汐止警分局報案，警方昨（10）日將蔡男拘提到案，為6月1日跟蹤騷擾防制法正式上路後新北市的首起案件。

被害女子表示，她根本不認識蔡男，去年底某天蔡男突然在她臉書留言，幻想與她是男女朋友，本不予理會，但蔡男竟變本加厲言詞恐嚇，揚言見面就要搧她巴掌，甚至會傳送下體不雅照，由於已令她心生恐懼並造成巨大困擾，遂向警方報案。

汐止分局獲報後，立即蒐集相關事證並查明從事保全員的蔡男涉案，昨天向新北地檢及法院聲請拘票、搜索票獲准，至蔡男住處將其拘提到案，並查扣手機、電腦等證物，依規定開立告誡書當面交付蔡男，若仍明知故犯，即可啟動保護令機制。

蔡男到案後仍堅稱與被害女子是情侶關係，矢口否認騷擾對方，他自稱平時有服用抗焦慮、抗憂鬱藥物，但並無法出示相關就醫記錄。偵訊後，警方依跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散佈猥褻物法等罪嫌將蔡男移送新北地檢偵辦。