澎湃新聞報導，大陸河北省唐山市機場路某燒烤店10日凌晨尋釁滋事、暴力毆打他人案件。唐山市公安局路北分局11日11時許發布最新通報稱，又抓獲3名唐山燒烤店打人案件涉案人員。通報稱，為盡快將在燒烤店涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人案件的涉案人員抓捕歸案，唐山公安機關抽調精幹力量組成抓捕組趕赴江蘇，在江蘇警方的大力支持配合下，於11日上午將陳某亮、馬某齊等3名涉案人員在某檢查站抓獲。另一名涉案人員正在全力抓捕中。

據唐山市公安局路北分局11日凌晨5時15分消息，經唐山警方連夜開展工作，繼抓獲涉嫌在燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件兩名主要犯罪嫌疑人之後，6月11日淩晨，又抓獲李某瑞等3名涉案人員。

據了解，這起至少9名男子因搭訕不成，惱羞成怒，群毆兩名女子案件，發生於10日凌晨2點40分許，當天下午，大陸網傳兩段監控視訊。一段視訊中，餐館內一名男子走到一桌有三位女子的桌前，觸摸一名白色上衣女子背部，女子躲開後，該名男子掌摑其臉部多次。

另一段視訊顯示，兩名男子共同把一名長髮女子拽出門外到街道上，另有一名橙衣男子用瓶子擊打女子頭部。女子臥倒在地後，遭到兩名深色上衣男子持續踢打。一名白色上衣女子上前拉架，被一男子推倒在台階上。