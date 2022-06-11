行政院發言人羅秉成今天表示，蘇貞昌院長今天上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內疫苗施打情形、邊境管制措施調整規劃以及快篩試劑盤整等議題進行討論。針對指揮中心所提逐步開放邊境以及國籍航空機組員檢疫措施調整等規畫，蘇貞昌指示指揮中心與相關部會妥為整備，具體措施及細節由指揮中心適時向外界宣布。

指揮中心表示，兒童第一劑疫苗施打情形截至本月9日，6-11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5-11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次，以戶籍人口數計算，第一劑涵蓋率已達71％，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第一劑社區涵蓋率已達86.6％；此外，指揮中心已於昨日宣布，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，ACIP委員會建議5-11歲幼童應完成兩劑COVID-19疫苗接種，兩劑間隔4-8週以上。

指揮中心表示，衡酌國際及國內疫情趨勢，並參考新加坡、日本及韓國等國作法，在維持入境對象及來台事由，且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數，另由於飛航及客艙組員前兩劑疫苗隻施打率已接近百分之百，第三劑疫苗施打率也已達98％，相關人員在境外仍有一次性房卡等強化管制措施，建議國籍航空機組員檢疫措施以及返台防疫措施亦可視長、短程航班以及機組員疫苗施打情形配合調整。

蘇貞昌表示，有關指揮中心所提逐步開放邊境以及國籍航空機組員檢疫措施調整等規畫，請指揮中心與相關部會妥為整備，具體措施及細節由指揮中心適時向外界宣布。

快篩試劑實名制第二輪販售情形部分，本月6日實施後買氣明顯趨緩，目前各實名制據點已可隨到隨買，擬自下週一（本月13日）起，取消快篩試劑實名制購買單雙號限制。

蘇貞昌指出，有關指揮中心昨日宣布兒童第二劑疫苗施打規劃，請持續掌握兒童疫苗到貨與庫存量，並請指揮中心清楚說明第二劑疫苗施打原則與指引，讓家長得以充分掌握資訊後進行決定，也請指揮中心參考第一劑的施打經驗，妥善規畫第二劑兒童疫苗施打作業。