一名男網友稱自己在親戚家的公司上班，每個月可領7萬元的薪水，工作也很閒，每天花1小時就能處理完1天的工作量，但也因此遭受到其他同事異樣的眼光，面對這樣的環境，讓他很想離職去外面闖一闖，甚至捨棄高薪工作，去外面做餐飲業都好。貼文引起網友熱議，不少過來人狂勸不要。

一名男網友近日在Dcard上發文表示，他現在的工作超級閒，每天只要花1小時工作就可以處理完8小時的事情，導致他剩下的7個小時都盯著電腦發呆，而每月薪資約7萬元，算是很不錯，但因為這是在親戚的公司裡面工作，因此同事常常用異樣的眼光看他，感覺都是默默地譴責他是來騙薪水的，對工作一點貢獻都沒有。

男網友透露，面對這樣的職場冷暴力，他從未與同事吵起來，但卻讓他不斷萌生出想要離職的念頭，認為出去外面闖一闖，還有機會可以得到尊嚴。

貼文引起網友討論，不少人認為原PO太天真了，外面哪裡找月薪7萬又閒到不行的工作。「窮到沒錢吃飯的時候，你就會發現尊嚴都是假的，只有薪水的7萬是真的 」、「你可以離職換我去做，我不會良心不安」、「管他們如何看你，外面要同等薪水工作不容易，可利用時間做自己的事」。

也有網友也好奇詢問說，如果對於未來的工作是有想法的，也不妨趁著還年輕出去闖一闖，只是不知道原PO想要做什麼？對此，他則表示，做什麼都好！但他對餐飲業比較有興趣，靠勞力獲得成就，也順便暫時脫離這種讓人心累的環境。

許多網友狂勸，「別鬧了！我在餐廳打工3個月就發誓一輩子不要去餐飲」、「餐飲不是自己開店永遠都是別人的小弟，很卑微的那種，你有7萬就存錢以後自己開店，要付出勞力也要有價值，別像我一樣」、「餐飲業會累死人的」、「做過餐飲業才知道有多操，你不會想要的」。