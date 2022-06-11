全球晶片短缺問題，原本以成熟製程（使用於車用與家電）最緊繃，未料現在延燒到先進製程，外媒報導，研調機構警告，2024年先進晶片供應缺口恐高達20%，而知情人士透露，台積電部分客戶已收到通知，因製造設備到貨delay，明後年產能增加可能不如預期。

華爾街日報報導，研調機構IBS執行長 Handel Jones表示，由於市場需求暴增，以及半導體設備短缺，3奈米、2奈米先進製程產量面臨挑戰，他預估，2024~2025年可能出現10%至20%的供給缺口。

受限於成本和技術門檻較高，目前全球只有台積電和三星有能力研發半導體先進製程。

報導引述消息來源指出，三星先前被爆出4奈米良率不佳，導致今年供應量吃緊，逼得高通、輝達等大客戶將下一代產品轉單給台積電，但三星晶圓代工副總裁Kang Moon-soo在上月強調，4奈米初步擴產略為延遲，不過良率開始改善，三星將在6月如期量產全球首款3奈米晶片。

受到晶片生產設備到貨延後衝擊，有部分情況，新訂單交付時間也延長2~3年。知情人士透露，台積電部分客戶收到示警，直指設備採購問題致明後年量產可能不如預期。

台積電總裁魏哲家上月在線上法說會提到，受惠高效能運算和智慧型手機高階晶片需求帶動，3奈米預估今年下半年可開始出貨，2023年大規模量產。