新北市11日在玉山盃4強賽以12比0、5局提前「扣倒」台南市，第2任投手邱緯綸只用5球就化解1出局一、二壘有人的危機。他透露，之前透過網路影片自學新球種「滑曲球」成為新的武器球，並因第六隊效應決定投入今年中職選秀。

新北市先發投手蕭齊首局狀況不俗，投出2次三振，但第2局一上場就投出保送，最後僅投1.1局退場，留下一、二壘有人的危機。

新北市總教練周宗志表示，蕭齊首局確實表現很好，但有了分數進帳後，第2局投球反而得失心太重，「可能更想要求自己的控球，導致投球節奏有點亂掉。」他也指出，目前蕭齊的速球、決勝球沒太大問題，控球犀利度是目前最要加強的課題。

蕭齊退場後，新北市換上高三的邱緯綸，他只用5球就讓打者擊出雙殺打，化解可能的失分危機，周總說，邱緯綸升上高三後一直都是擔任「拆彈專家」的角色，賽前就有告知任務，只要有危機時隨時就要上去，「他的直球、變化球有壓制性，在壘上有人時讓對手擊出滾地球機會相當大，壘上有人時，他這種型態的投手很好用。」

對於教練賦予的任務，邱緯綸自認非常擅長，「上去就丟給他們打，告訴自己不用想太多，按照配球丟到捕手要的位置。」也因為有了台鋼雄鷹加入，邱緯綸也在打完東岸聯盟後就決定投入選秀。

原本除了速球外，邱緯綸只有變速球跟滑球，他自認球種太少，決定再加練新球種，透過網路影片新練了滑曲球，「透過平時練習時一直去練，大概練了3、4個月，算是我的武器球，縱向的，可以讓打者揮空。」