俄羅斯總統普丁9日在一場演說中，將自己比擬為俄羅斯沙皇「彼得大帝」（Peter the Great），並以1700年至1721年的北方大戰（Great Northern War）中打敗瑞典為例子類比入侵烏克蘭的行徑，CNN分析指出，這顯示普丁入侵烏克蘭只是為了「征服」，而非他所擔憂的「北約東擴」。

普丁在對企業家的演說中以北方大戰開場:「你會得到這樣的印象，即彼得大帝通過與瑞典作戰試圖掠奪一些東西，但他沒有奪取任何東西，他只是拿回來而已」，彼得大帝建立聖彼得堡，並宣布是俄羅斯的首都時，「歐洲沒有一個國家承認這片領土屬於俄羅斯。每個人都認為它是瑞典的一部分。」他強調，彼得大帝做到了收復與強化國家，我們現在也有這個責任。

普丁演說自比彼得大帝

此言論一出，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也立即痛批，普丁的言論表明是為沒收土地，「衝突」並不存在，僅有以人民種族滅絕為藉口的血腥掠奪。

普丁更說，世界上只有兩種國家:「一個國家要麼是主權國家，要麼是殖民地」，沒有灰色地帶。CNN分析，這在普丁的帝國主義看來，烏克蘭應該屬於後者。他長期以來一直認為烏克蘭人沒有合法的民族認同，他們是西方長期以來的魁儡。換句話說，烏克蘭人沒有代理權，只是「臣民」。

前美國國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）曾在1994年表示，沒有烏克蘭，俄羅斯就不再是個帝國，但烏克蘭若被俄羅斯收買成為從屬國，那俄羅斯就會變成一個帝國。

但現在看來，普丁指望的跟布里辛斯基所言相反，他認為為了俄羅斯的生存，他必須不考慮人力成本的成為一個「帝國」。