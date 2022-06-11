大陸央媒《工人日報》微信公眾號11日評河北唐山燒烤店打人事件指出，尋釁滋事、毆打他人，本算不上多稀罕的事，而大陸網友對這起事件的反應幾乎到了「人神共憤」的程度。各大社交平台上，「嚴懲施暴者」的呼聲一浪高過一浪。強調「打傷的是公眾安全感! 」

評論文章稱，的確，但凡看過該視訊的人都會出離憤怒：毆打過程持續近4分鐘，白衣女子被數名男子從店內打到店外，期間她被拽頭髮拖行，被猛踹頭部，被用凳子、酒瓶砸……即使透過攝像頭，打人男子口中不斷叫喊的「打死你」依然能聽得很清楚，女子身上血跡清晰可見。與白衣女子同行黑衣女子同樣被多人粗暴地打倒在地。

無論事出何因，這無疑是一起惡性社會治安事件，打人者的舉動已突破了法律乃至人性的底線。

評論表示，法治社會，暴力絕不是解決或處理問題的應有方式。中國從《治安管理處罰法》到《刑法》，均對隨意毆打他人、非法損害他人身體健康以及結夥鬥毆等行為有明確處罰規定。從視訊來看，幾名施暴男子的行為已涉嫌違法乃至犯罪，而在圍毆涉事女子時囂張的態度則表明他們既不懂法也不畏法，甚至還將以身試法當作表現所謂「男子漢氣概」的途徑。戾氣如此之重，著實使人震驚。

文章強調，這起事件惡劣影響遠不止於此。。前一秒開心吃宵夜，後一秒手無寸鐵被幾個大漢圍毆。不但當事女子心中陰影短期內難以消除，人人自危或給自己加上幾條「安全提示」的女性，估計也不會少。

評論認為，眾所周知，有序與安全一直是公共場合在人們心中的基本模樣，如果人人在「吃著火鍋唱著歌」時都要提防被打被劫，那保障社會正常運轉的秩序和穩定將不復存在，這起事件的惡，在於它打的是兩名女性，傷害的卻是一整個社會的安全度。以多打少、以強凌弱，下手還極其狠毒，如果不是有視訊為證，很難相信這樣的事情會發生在文明不斷發展、法治持續健全的當下。