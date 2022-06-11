大陸央視新聞報導，大陸公安部11日部署開展打擊整治槍枝爆裂物違法犯罪專項行動，嚴管嚴控槍爆危險物品，嚴打嚴治槍爆違法犯罪，堅決消除影響安全穩定的槍爆隱患，堅決剷除槍爆違法犯罪的滋生土壤。

公安部要求，各級公安機關要注重全鏈條、深層次打擊，既要剷除槍爆違法犯罪團夥，嚴懲涉案人員，又要查清販賣網路、販運管道、來源流向，徹底搗毀制售窩點。要加強對民爆物品、煙花爆竹和易制爆危險化學品生產、運輸、銷售等全流程、閉環式安全監管，加強隱患排查，嚴防發生問題。

要深化推進「淨網」行動，及時清理網上違法資訊，堅決斬斷網路制販鏈條。要開展寄遞物流行業排查整治，督促寄遞企業嚴格落實工作制度和規定，堅決摧毀非法槍爆物品購運流通管道。

公安部要求：各級公安機關和相關部門、警種主要負責同志要履行好第一責任人責任，把這項工作牢牢抓在手上；要依託平安建設考核評價機制，加強督導考核。對措施不到位、責任不落實，甚至失職瀆職導致發生涉槍涉爆案事件、造成嚴重影響的，要倒查責任、嚴肅問責。