許男車輛的後坐藏有99包毒品，警方又在後車廂查獲1把武士刀及1把瓦斯槍，員警立即將許男逮捕，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送偵辦。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄20歲許姓男子11日凌晨無照駕駛自小客車行經苓雅區中正一路時，遇到警方執行取締酒駕路檢勤務，盤查過程中，警方發現許男車輛的後坐藏有99包毒品，且又在後車廂查獲1把武士刀及1把瓦斯槍，警方立即將許男逮捕，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送偵辦，另警方也對許男無照駕駛的違規行為開出罰單。

高市警苓雅分局三多路派出所員警11日凌晨在苓雅區中正一路251巷口執行酒駕路檢勤務，約於2時16分攔撿到許男駕駛的自小客車，員警先是查到許男無照駕駛，又在車輛後座發現2大包疑似裝有毒品咖啡包的袋子，員警經許男同意後，便對車輛執行勘查。

員警共在許男車輛後座、駕駛座腳踏墊查獲毒品咖啡包共計99包，經過初驗，該粉末皆呈現三級卡西酮毒品陽性反應，隨後警方又在車輛後車廂查獲1把武士刀及1把已損壞的BB彈瓦斯槍，警方立即依法將許男逮捕並帶回警局偵辦。

警方訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例將許男移送高雄地檢署偵辦，後續也將持續向上溯源追查毒品來源，並調查許男是否涉有販毒的事證。另外，由於許男違規無照駕駛，警方已併同依道路交通管理處罰條例第21條予以開單舉發。

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