67歲公職退休的李姓女子加入Line投資群組，遭詐騙集團佯裝投資專家、引誘投資虛擬貨幣，還保證高利。李女到銀行匯款時遭機警行員識破報警。女警到場勸阻李女匯款後，要她立刻退出詐騙群組，否則還會遭騙，李女還一度遲疑，最後才勉強聽勸。

李女表示，她透過網路加入一個Line投資群組，成員中一名自稱老師者，表示要協助她投資加密貨幣，但需要先匯款200萬元至指定帳戶代操。該「老師」還強調，近來詐騙集團橫行，匯款時若遇銀行行員詢問用途，務必要告知「是裝修家中費用」，才能順利匯款。

9日李女依歹徒指示至銀行匯款，行員當場警覺有異而報警。鳳山分局忠孝派出所員警立刻到場了解，查出李女要匯款的帳戶已遭165通報列為警示帳戶。

女警詢問李女匯款用途究竟為何，李女卻神情緊張、支吾其詞。「我只是參考啦…」李女表示，本是想在退下公職後，想運用退休金好好投資獲利，在女警耐心解釋下，最後才坦承是要投資虛擬貨幣。

女警向李女說明常見詐騙手法，並告知該帳戶為人頭帳戶，好心勸李女趕快退出詐騙群組，否則哪天又受不了引誘被騙，不是每次都這麼好運，李女還一度遲疑。女警曉以大義，表示一但匯錢過去，就算日後提告也追不回辛苦錢，李女才警醒。

李女感謝警方及時趕到，阻止她老本被騙光。鳳山分局呼籲，標榜高獲利、穩賺不賠的投資都是詐騙，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。