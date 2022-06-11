興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同（2761）5月營收3,549.2萬元、月增13.79％、年減5.87％；1至5月累計合併營收25,020.6萬元，年減8.39％。展望後市，橘焱胡同除既有餐飲品牌持續拓點展店外，並將持續擴大觸角延伸至跨業態與通路的聯名餐飲、空廚，以及線上商城與雲端廚房，以不同定位與餐飲業態滿足不同客層餐飲需求，擴大營運動能推升營收成長。

橘焱胡同5月業績衰係因本土疫情升溫、確診人數增加，消費者減少外食，加上大陸上海封城兩個月所致。為此，橘焱胡同旗下各餐飲轉攻外帶外送及網購電商生鮮食品因應，5月外送訂單較4月倍數成長。而胡同商城也透過品牌結盟方式，與香港「糖朝」推出端午節限定聯名肉粽禮盒，並與「欣欣牌」聯名推出A5和牛煎餃及燒肉水餃等商品，加上虛擬廚房正式營運，有效挹注5月營收，減緩疫情衝擊，衰退幅度收歛至個位數。

上海己於6月1日正式解封，各項經濟活動陸續恢復正常，台灣在疫情度過高峰各禁令亦陸續鬆綁，後續消費力道將逐漸回復，橘焱胡同營運可望重回正軌並穩定挹注集團營收。

除現有餐飲品牌及電商業務外，橘焱胡同亦積極洽談引進日本高端板前壽司與知名連鎖迴轉壽司入台。同時，橘焱胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著星宇航空今年度起機隊大幅擴張，加上國境可望解封，星宇將持續增加航班及開闢新航線，預估隨著航班的擴增，也可望為橘焱胡同營運帶來成長動能。

橘焱胡同電商業務因商品聯名策略，帶動5月業績成長翻倍，未來線上商城將循此成功模式針對不同節慶推出不同商品組合及聯名商品，法人預估「胡同商域」年度營收可望較去年倍增。

目前，橘焱胡同已建置第一個虛擬廚房，近期將再新增兩個新據點，啟用後亦將挹注集團營收。