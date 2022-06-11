疫情導致國內醫療量能緊繃，指揮中心已宣布針對醫院每天提供新台幣5000元津貼，補助聘請護佐，但全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）指出，國教署要求各校找來具醫護背景的家長或志工組成「醫護志工團」，服務確診、快篩陽性和居家隔離師生，卻沒有任何資源，讓學校淪為「快篩大富翁」。

全教產表示，國教署日前行文各校，讓學校可邀請具醫護背景的家長或志工組成「醫護志工團」，服務確診、快篩陽性和居家隔離的師生，並由學校教師會代表提供授課方式調整及教師請假等以提供相關諮詢服務。同時也要學校組成「關懷小組」，針對確診教職員工生提供防疫物資、代領代送防疫物資等服務。

全教產提到，疫情爆發以來，中小學從口罩志工、酒精志工、量額溫志工、快打站志工，到最近的快篩志工，「已做功德很久了」，甚至有基層老師近來不斷反映，學校已成為「快篩大富翁」，好像在開藥局發快篩，嚴重耽誤校務行政還有教學工作。

全教產也說，同時也有基層教師反映，國教署僅一紙公文就要所有學校配合辦事，不僅將學校當成「類醫療單位」，更要免費志工進行各項防疫工作，但這些事情卻都跟教學無關。

全教產認為，政府應出資招募具醫療背景或是退休醫護人員，按實際出勤支付津貼，且要給裝備、辦保險，以防相關人員因此染疫。尤其是非市區型學校很難找到志工，現在各校除了缺乏交通導護志工，要找到醫護志工更是難上加難，國教署如不重視，到最後，做功德的都是學校老師。