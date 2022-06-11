快篩實名制2.0實施以來，民眾搶買試劑的情況已明顯趨緩，許多藥局現在都可隨到隨買。行政院今召開擴大防疫會議，中央流行疫情指揮中心表示，下周一（13日）起將取消快篩試劑實名制的單雙號購買限制，不用再看身分證了。

至於5至11歲兒童第2劑疫苗接種規劃，行政院也要求指揮中心持續掌握疫苗到貨量、庫存量，並清楚說明施打原則和指引，讓家長充分掌握訊息、評估小孩的狀況後再做決定。行政院也請指揮中心參考第1劑經驗，妥善規劃第2劑作業。