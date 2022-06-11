今天在NBA總冠軍場上勇士以107：97擊退塞爾提克，將系列賽強勢扳成2：2平手，此戰當家王牌柯瑞(Stephen Curry)狂轟43分和7記外線，成為獲勝絕對功臣，不過面對強悍的綠軍可不能只靠他獨秀，今天威金斯(Andrew Wiggins)跳出來拿下17分，並抓了全場最高的16顆籃板，場上正負值+20為全場第二高，還延續了隊史總冠軍賽紀錄。

Andrew Wiggins tallied 17 points and 16 rebounds in Game 4.



The last Warrior to put up such numbers in an #NBAFinals game was Nate Thurmond in 1967 💪 pic.twitter.com/w6va2xtI3S — Golden State Warriors (@warriors) June 11, 2022

威金斯整場拚戰43分鐘為兩隊球員最多，在場上他要做的事很多，看守塔圖(Jayson Tatum)就是相當艱難的任務，而他此戰除了得分、防守外更卯足全力抓下16顆籃板球，比兩邊的中鋒魯尼(Kevon Looney)、羅伯特威廉斯(Robert Williams III)都還要多，正好勇士全場以55：42的籃板球優勢比下綠軍，威金斯肯定是大功臣之一。

威金斯一共上場43分終拿下17分16籃板2助攻1抄截，投籃命中率41.2%、外線33.3%、罰球2中1，雖然命中率能再更好，但他以截然不同的方式來幫助球隊，在內線球員比較上綠軍相對強勢，有羅伯特威廉斯、荷福德(Al Horford)、葛蘭特威廉斯(Grant Williams)等肌肉棒子坐鎮禁區，不過威金斯卻殺出一條血路，拿下雙15的漂亮數據。

En silencio, sin hacer mucho ruido pero...



17 puntos

16 rebotes@22wiggins en el GAME 4 para poner el 2-2 #NBAFinals pic.twitter.com/S3vVfIhAL6 — NBA Spain (@NBAspain) June 11, 2022

而威金斯如此表現也延續一項紀錄，他是繼名人堂球星瑟蒙德(Nate Thurmond)1967年後，首位在總冠軍賽得到此數據勇士球員，瑟蒙德是隊史傳奇中鋒，身高211公分，1996年獲聯盟50大巨星殊榮，今年更一舉奪下歷史75大球星頭銜，威金斯能和傳奇禁區悍將被同時提起相當不容易，總冠軍賽四戰他平均能貢獻16.5分8.5籃板。