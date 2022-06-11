【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022..06.11（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增7萬9663例確定病例，其中7萬9598本土、65例境外移入。指揮中心發言人莊人祥表示，由於系統轉檔異常，今日個案數將上午的資料一起算進來，導致個案數比昨日多。

莊人祥說明，今日個案數比昨天多，是因為昨晚10點後，轉檔異常，今日中午之前的資料一起進來，因此今日公布的會包括早上通報的個案，會比昨天的個案多處較多。

指揮官陳時中說，系統修改後，仍無法回到昨日的截至點，因此公布的數字延伸到剛剛早上的數目，本來那些數字是明日的個案。因此明日個案數如果沒有降低，就代表疫情真的在升。

醫療應變組組長羅一鈞說，今天新增446例中重症，輕症無症狀比例99.6%，另有211例死亡個案。死亡的個案中有198人有慢性病史，141人未打滿3劑，80歲以上105人，介於30多歲～90多歲。其中，比較年輕的個案為30多歲男子有慢性腎病、糖尿病史，6月4日出現急性心肌梗塞，送醫後檢出新冠肺炎，因病程急速，當日就過世，死因為心肌梗塞、心律不整、肺炎。

國內截至10日的2944例本土死亡個案中，從發病到死亡的間隔，0～3日41％、4～7日26％、大於7日33％。而今日的211例死亡個案中，0～3日內死亡有36%、4～7日內死亡29％、大於7天35％。