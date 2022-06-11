Sam Lin（左）和女主角在MV裡甜蜜互動。（華納音樂提供）

Sam Lin推出新單曲〈小壞壞〉。（華納音樂提供）

Sam Lin新單曲〈小壞壞〉，放閃歌詞中藏著他去年感情受挫的故事，Sam Lin笑稱是「化悲憤為力量」的一首創作。原來這首歌的靈感來自Sam Lin去年一段未果的戀情，他去年對一個女生頗有好感，無奈最後還是沒能走到最後，於是將對愛情的期望與想像寫進歌裡，如果愛情來了，他會把握機會當一個「女友傻瓜」為對方付出。

Sam Lin在MV裡和從未見過的女主角甜蜜互動，看來絲毫不怕生的Sam Lin 其實心中忐忑不已，直呼簡直是演技大考驗，尤其一幕早餐煎蛋的畫面，他不斷遭到導演挑惕，先是「節奏不對」，接著「表情不到位」，原本脾氣很好的導演甚至瞬間變臉對Sam Lin說：「你到底怎麼了？你知道全場都在等你一個嗎？」導演罕見發怒、現場氣氛凝結，讓Sam Lin原本臉上的笑容也瞬間消失。

正當Sam Lin感到壓力破表之時，公司同事們突然推著蛋糕對他大唱生日快樂歌，此時Sam Lin才知道原來自己被整了，直呼是難忘的生日。對於同事的用心，Sam Lin好氣又好笑，感動地說：「來到台北已經7年多，很開心一直在往目標前進，希望能趕快有自己的演唱會，也能累積更多的粉絲，唱歌給大家聽。」他也許下平安健康的生日願望，希望未來的日子比過去更棒。