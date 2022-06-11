中華棒協9日公告U23中華培訓隊名單，其中穀保家商沈家羲是陣中唯一高中生代表，他看到培訓名單後又驚又喜，「原本以為還會有平鎮的球員，沒想到只有我一個高中生。」有機會首度披上中華隊戰袍且又是在台灣出賽，他要力拼正選並喊出要在國際賽丟1場先發的目標。

這次公布的36人培訓隊名單，投手16人、捕手4人、內野手、外野手8人，其中沈家羲是陣中唯一高中生代表，另名穀保家商校友、現就讀開南大學的潘文輝也在其中。

今天玉山盃4強賽，沈家羲以球迷身分到天母為母隊加油，被問到得知入選培訓隊名單的感想，他說：「當初是經紀人有跟我提到有機會入選，後來是接到棒協工作人員通知要加入群組，加進去才知道是U23的。」

看到自己是名單中唯一高中生代表，沈家羲又驚又喜，「第一次入選國家隊名單就是這麼大型的成棒國際賽事，不過現在只是培訓階段，拚上正選會更開心。」

第4屆U23世界盃預計在10月13日在台灣開打，將於天母、洲際兩地進行，中華培訓隊將在8月10日起在高雄立德棒球場展開訓練。沈家羲希望能夠拚上正選名單，一圓首次國手夢，如果能順利中選U23中華隊，沈家羲希望能在國人面前投1場先發。

不過他笑說：「在台灣打國際賽應該壓力會更大，但我是最小的，壓力應該學長在扛，自己就是吸取經驗。」沈家羲也提到，進入培訓隊後，最想跟現效力北市大的侯羿輔學習，「學長投球都很穩定，想跟他學習，不要大起大落。」