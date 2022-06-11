近期大陸發生一起暴力事件，在河北唐山燒烤店一名男子疑似性騷擾店內女客人被拒，惱羞成怒反搧該女子耳光，接著還叫朋友爆打該名女子，女子的同行友人想攔也被毆打，情節相當惡劣，令人髮指。該影片在網路上曝光後便掀起巨大聲浪，女演員張榕容也分享自己過去曾被男人擊倒，當下根本站不起來。

昨（10）日凌晨，河北唐山發生一起暴力打人事件，一名男子走到燒烤店女客人的身邊進行搭訕，將手伸到女子背部騷擾，女子出言訓斥後該男子反手打對方巴掌，女子同行友人上來勸架都被男子毆打，男子朋友甚至拿起鐵椅往女子身上砸，事後還將訓斥女子拖出店外毆打，好幾名男子圍著訓斥女子動粗，被打女子渾身是血，傷勢十分嚴重。

張榕容似乎是看到該新聞，今（11）日凌晨在Instagram發布限時動態，提到過去曾經被男生打過，「那一拳到我臉上，別說反擊了，根本是天旋地轉站都站不起來。」，當下男女力氣懸殊，根本無法進行反擊，看到唐山打人影片，張榕容難掩不平心情「看到視頻（影片）各種憤恨，我也很不舒服」

她表露心聲認為：「女人真的打不動男人，再多的超前部署與防範未必有用。大家提倡的女權等等的⋯⋯謝謝但是沒有用。」最後無奈表示：「希望大家都可以多碰到好人少碰到壞人，為被傷害的妹妹祈禱，希望妳們平平安安簡簡單單，未來順順利利舒舒服服。」