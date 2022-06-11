為保障身心障礙學童就學權，國教署每年編列預算，補助各縣市所轄學校汰舊換新及新購所屬交通車。而自民國108至111年度，共核定補助18縣市汰換與添購新交通車共123輛，累計總補助經費約新台幣

1.8億元，未來也將持續挹注相關資源。

國教署表示，依〈學生交通車管理辦法〉規定的使用年限，載運國小前幼兒、國小學生的交通車車齡不得逾出廠10年，載運國高中生的交通車車齡不得逾出廠15年，考量實務上國中載運身心障礙學生交通車使用頻率及接送範圍，為符合縣市政府現況實際需求，每年視當年度經費情況採彈性補助。

國教署說明，除已達汰換年限的交通車外，並優先針對國中身心障礙學生交通車出廠車齡滿12年，且總里程數達15萬公里以上，並經定期保養仍車況不佳、進廠檢修頻率高，或維護成本過高、常有半路故障紀錄等情形者，視專案情形酌予補助。

國教署提到，自民國108至111年度，共核定補助18縣市汰舊換新以及新購身心障礙學生交通車共123輛，累計總補助經費約新台幣1億8860萬5000元，未來將持續挹注國中小身心障礙學生交通車資源，期望透過制度性保障及補助措施，協助各縣市政府建構友善的就學之路，讓身心障礙學生都能平安上學，快樂學習。