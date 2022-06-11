國內近日陸續出現兒童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，截至昨日已累計3名個案，令不少家長感到擔憂。根據美國經驗，每逢疫情升溫沒多久，MIS-C的個案就會隨之增多，感染科醫師以美國百萬分之316的發生率粗估，台灣未來1個與內會出現月167名MIS- C個案。

根據美國CDC定義，MIS- C發生於21歲以下民眾，症狀包括發燒超過24小時（38度）、抽血檢驗有發炎、2種或以上的器官被侵犯、症狀嚴重到需要住院，且4周內感染過新冠肺炎。世界衛生組織（WHO）的定義則略有不同，僅限19歲以下，且發燒需要3天才符合。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅今出席疾管署「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」時表示，美國從去年5月底至今年5月底，共累計8525例MIS- C個案 ，其中69人死亡。

呂俊毅表示，由於美國人口是台灣的13倍，經粗略換算，台灣發生率若與美國類似，1年可能會有650個左右的MIS-C個案。根據紐約的研究，21歲以下的確診個案發生MIS- C的機率是百萬分之316，其中黑人、西班牙人較多，亞洲人也算多，假設以這個比例來算，台灣1月到6月9日為止，20歲以下感染者大約有52.7萬人確診，預期未來1個月左右會產生167名MIS-C個案。

近期呂俊毅曾收治2名MIS- C個案，1人未10歲左右的男生，1人為2歲的女生，其中男生在感染後1個月發燒，出現肚子痛、拉肚子、嘔吐，以及肝臟、心臟功能異常等，經過免疫球蛋白、類固醇治療，狀況已穩定；另一名女童則是在確診20天左右出現拉肚子、腳痛、耳朵痛等，目前還在治療中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，MIS-C在美國的觀察中，亞裔的發生率似乎低於白人，我們國內的專家認為，很可能在台灣的發生機率會低於美國的發生率。截至今日，國內共累計8例MIS-C個案，因需要觀察6周左右，若以5月初10萬名染疫兒童來看，目前發生率是10萬分之8，還沒有到美國的百萬分之316，但是發生率有可能再增多。國內已經建立處置SOP，學會去年就已經訂定好指引，也透過上午的研討會，分享處置方式給全台的醫療團隊。