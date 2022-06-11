高雄新興區昨日下午發生人倫悲劇，高齡99歲的吳姓老翁，遭同居的63歲大女兒殺害，大女兒弒父後便割腕自殺未遂。疑似因為老翁一名兒子因車禍變成植物人，常住照護中心，大女兒承受家庭與照護中心兩方的壓力，情緒不穩才弒父。但殺父確切原因仍待檢警調查。

據了解，吳姓老翁是外省老兵，賣陽春麵為生，現已退休，為低收入戶。老翁和妻子育有二子二女，妻子已過世超過30年，兩個兒子一個因病過世多年，一個去年在三民區發生車禍，頭部重創昏迷不醒，變成植物人住在照護中心；大女兒和老翁同居，二女兒則是出嫁住在屏東。

昨日下午四時許，老翁小女兒回老家接父親，發現臥室內父親跟姐姐，並立即報警。警消到場後，老翁已明顯死亡，先將受傷的大女兒送醫，並通知鑑識人員到場採證。

警方表示，死者身上有多處刀傷，初步發現頭部、兩側腿部均有刀傷，現場沒有打鬥痕跡，至於死因，待法醫相驗確定。鑑識人員在房間內有找到一把疑似凶刀。

據了解，大女兒疑有精神疾病，老翁晚年有失智症，案發前幾天還有迷路情形，遭里長協助返回家，是中低收入家庭。父女倆各患疾病，相處不和睦，曾在2019年發生嚴重爭執，一度被社會局列為關懷家庭。

大女兒疑承受不了家庭、照護中心兩方壓力，情緒才會失控，才會趁著老翁熟睡時，殺死自己親生父親，造成這場人倫悲劇。

對於弱勢家庭，社會局社工評估家庭的需求及困難提供協助，如申請低收入戶、老人、身障補助等經濟扶助、關懷陪伴、家庭關係協談、安置照顧、連結引進長照、就醫、就業等資源。

高市府也呼籲，民眾如果發現有需協助的弱勢家庭，請通報1999或線上通報關懷e起來。如有長照需求，可撥打1966專線。