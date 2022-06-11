4名嫌犯以徒手及甩棍毆打受害者成傷。(淡水警分局提供)

新北市淡水區昨(10)日發生一起圍毆事件，在淡水學府路有4名男子圍毆1人，警方趕抵現場後4人已逃逸無蹤，傷者被打到雙手骨折、頭部、手腳均有撕裂傷；淡水警當晚便火速將犯嫌全數速拘提到案，疑似因受害者拒付坐檯費才遭報復，警方訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

淡水警昨天下午3時39分許接獲通報，指稱淡水學府路102巷有4名男子在圍毆1名男子，警方獲報趕抵現場後，行兇的4人已逃逸無蹤，只剩被打的遍體麟傷的42歲詹姓男子，雙手遭打至骨折、頭部及手腳處皆有撕裂傷，隨即將人送往馬偕醫院救治，幸無生命危險。

警方調閱監視錄影器發現，4名犯嫌做案後共搭一部自小客逃逸，隨後淡水警方循線火速在1小時內便鎖定45歲李姓主嫌與29歲羅男、37歲許男、33歲游男等3名共犯，在當晚便在淡水、五股等地將4人全數拘提到案。

據了解，犯嫌供稱是因為詹男拒付傳播妹坐檯費，因此李男才會在昨日夥同另外3人，前往詹男家以徒手及甩棍毆打詹男成傷；訊後警方全案依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送地檢署偵辦。