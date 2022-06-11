國泰金(2882)公布5月獲利，除了子公司國壽受到資本市場及匯率波動影響，獲利下滑外，國泰產險預先估列提存防疫保單賠款準備，單月出現虧損，使得國泰金5月稅後淨利23.2億元，累計前5月稅後淨利462.7億元，每股盈餘3.5元。

國壽5月稅後淨利12.6億元，前5月稅後淨利348.3億元。5月單月獲利趨緩，主要因資本市場震盪及匯兌損益波動所致，5月台幣因美元升勢暫歇及外資回流大幅升值約1.4％，亦增添外匯操作壓力；今年以來伴隨利率走高，有利國際債券佈建，可望帶動中長期穩定收益逐步回升，此外，近期公司已累積厚實外匯價格變動準備金，有助提供外匯避險策略彈性，且投資團隊已先行鎖定相對較低避險成本，整體避險成本較去年明顯改善，至5月底仍為避險利得。

保險業務方面，受到本土疫情持續延燒，新契約成長動能受影響。其中5月A&H(意外及健康險)商品動能穩定，與上個月的表現相當；投資型商品單月銷售則持續受俄烏戰爭、市場升息及台灣疫情爆發影響，較上個月衰退，然而藉由「CVX 遠距保險」強化核身與用戶體驗，5月遠距投保件數佔新契約件數近6％，國壽App 5月則高居財金類App下載排行榜前三名，客戶及業務員滿意度超過9成。

國泰世華銀行5月稅後淨利21.4億元，累計前5月稅後淨利110.6億元，年成長7％。5月持續反映央行升息1碼影響，及房貸、企業與小額信貸等放款量均穩定成長，累計前5月淨利息年成長16％。截至今年5月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為2024％。

國泰產險5月稅後淨損12.5億元，累計前5月稅後淨損4.1億元。今年截至5月底已賠付理賠金額4.4億元之外，對於未報賠案，則依衛福部公告確診人數而預先估列提存賠款準備。為信守對保戶的承諾，在國泰金全力支持下，國泰產險已於6月7日董事會通過100億元增資案，為強化資本提早進行準備。

5月簽單保費24.5億元，累計簽單保費115.1億元，年成長19％。其中佔比最大車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長10％；商業險方面，透過深耕法人業務，且適逢大型案件的續保旺季，火險與工程險皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為49％、50％。