星座運勢網站「星座巫師」公布12星座「外貌協會」排行榜，前三名分別是天秤座、獅子座、雙子座，只要長得夠好看，就會讓他們死心塌地，是徹底的顏狗。

▍第十二名：處女座

處女座擇偶時比較在乎氣質、品味、內涵，外表對他們來說沒那麼重要，只要對方夠優秀，就會讓他們心動。

▍第十一名：天蠍座

天蠍座看待事情注重實用性，擇偶時也是一樣，對方對自己來說有加分效果比較重要，要有一定的經濟能力，在一起後能提升生活品質，兩人能一起進步，比長得好看來得重要很多。

▍第十名：水瓶座

水瓶座覺得自己重視外表，但他們的審美觀比較特別，或許和大家心目中的俊男美女不太一樣，另外他們很重視精神生活，如果對方能讓他有共鳴感，那外表就不是那麼重要了。

▍第九名：射手座

射手座常常自稱外貌協會，但實際上曖昧、交往的，都不是外貌取勝，因為真正吸引他們的特質其實是能和自己玩在一起、充滿正能量的人。

▍第八名：雙魚座

雙魚座對浪漫又熱烈的愛情非常憧憬，很重視愛的感覺，兩人相處時是不是有火花，對方能不能寵愛自己，如果這些都是肯定的，那長相就沒那麼要求了。

▍第七名：白羊座

白羊座第一眼的確容易被好看的人吸引，不過相處過後，他們也會開始觀察性格、價值觀等部分，性格活潑、熱情的人也會讓他們非常心動。

▍第六名：摩羯座

摩羯座雖然嘴上不太願意承認，總說自己重視內涵，但實際上卻很容易被好看的人吸引，畢竟他們原本就特別喜歡美好的事物。

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座很容易被帥哥美女吸引，而且只要對方的外表是自己的菜，就算脾氣差、難相處，他們也能妥協，畢竟和一個長在自己審美觀上的人相處，心情就是比較愉悅。

▍第四名：金牛座

金牛座受到金星影響，原本就熱愛一切美好的事物，擇偶時很重視外表，如果長相不符合他們的審美觀，還可能會被他們刻意冷落。

▍第三名：雙子座

雙子座很常一見鍾情，只因為對方長相符合自己的喜好，就立刻墜入愛河，如果外表不是他的菜，無論如何努力追求都很難成功。

▍第二名：獅子座

獅子座非常重視外表，他們本身就很重視自己的外貌打扮，所以在尋找另一半時，也特別容易被耀眼的人吸引，最好和對方出門時能讓大家投來羨慕的眼神，會讓他們感到很得意。

▍第一名：天秤座

天秤座的偶像包袱很重，原本就是盛產俊男美女的星座，他們重視外貌的程度非常誇張，甚至到了膚淺的地步，但是他們就是無可救藥的喜歡好看的人，已經刻進DNA裡了。