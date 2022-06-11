田定豐（左）邀請黃韻玲在節目中受訪。（唱戲世界娛樂提供）

音樂人田定豐在人間衛視首執主持的藝文類訪談性節目《藝次元宇宙》，播出後廣受好評，最新一集邀請上個月在臉書分享滾石群星合照，引起網路眾多網友回憶殺的「音樂精靈」黃韻玲當嘉賓。黃韻玲在節目中「掏心掏肺」分享，不僅聊到當時踏入歌壇秘辛，也分享自己人生一路走來的不同階段，曾面臨的低潮和挫折、和與孩子之間的情感互動等，為節目增添溫暖情感。

田定豐回憶當年他闖入「快樂天堂」演唱會彩排現場要訪問陳淑樺，台上就是剛出道的黃韻玲在彩排。後來，兩人成為「滾石」的同事。多年後又各自成立唱片公司，黃韻玲成了「友善的狗」老闆，田定豐則是「種子音樂」的創辦人，2人在音樂圈中既合作又偶有競爭下建立好交情。

黃韻玲也在節目中聊到接下「北流」董事長心聲，從音樂創作人，到在議會接受議員質詢的心情變化。原來，田定豐是「北流」當時推動委員會的一員，從設計圖到破土再開始看它蓋起來成為地標之一，田定豐說：「對北流有很特殊的情感，尤其知道小玲接下這份重責大任時，就很期待它成為所有音樂人的家。」黃韻玲如今已讓北流發光，從常設展到展演廳的規劃執行，不止讓人回頭看見台灣音樂史的脈絡，還能接軌現在流行音樂市場的演出和新音樂人的孵化器，可謂台灣音樂寶藏地。